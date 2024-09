Nouveau format chez les hommes: les quatre meilleurs belges retrouveront les Néerlandais

Samedi, la nouvelle saison du championnat masculin de volley-ball débutera et présente un format de compétition innovant puisque les équipes belges croiseront, durant la saison, le fer avec les équipes néerlandaises.

Le format de la compétition masculine belge prend un tournant majeur cette saison, même si le changement ne sera pas radical. La saison régulière se déroulera comme les années précédentes, mais avec dix équipes au lieu de neuf. Après dix-huit journées, les six équipes avec le moins de points participeront à une nouvelle compétition interne, les "Challenge Play Offs", avec des points bonus attribués. Le but de ces six équipes est de terminer parmi les deux premiers après dix journées pour accéder à la phase finale du championnat.

En parallèle, les quatre meilleures équipes belges croiseront la route des quatre meilleures équipes néerlandaises. Les équipes de ce groupe de huit équipes ne se battront pas seulement pour l'honneur d'être les meilleures des deux pays, mais le classement final de cette "BeNe Conference" sera déterminant pour la suite du championnat belge. Les équipes conserveront les résultats de leurs duels respectifs en saison régulière et ne s'affronteront pas en "BeNe Conference". Chaque équipe belge affrontera donc uniquement les quatre équipes néerlandaises en aller-retour.