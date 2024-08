Paulien Couckuyt voit sa 11e place comme un "record personnel" après sa grosse blessure

Paulien Couckuyt est arrivé 11e des demi-finales sur le 400 m haies des Jeux Olympiques de Paris. Un an et demi après une déchirure des ligaments croisés, l'athlète belge considère cependant ce résultat comme une victoire. "J'ai l'impression d'avoir battu un record personnel" a-t-elle déclaré après la course.

"J'ai couru dans le couloir neuf. Je ne voyais personne devant moi à poursuivre. À la fin, presque tout le monde est passé devant moi mais, à part deux petites erreurs, je n'ai pas grand-chose à me reprocher" a estimé Couckuyt.

L'athlète de 27 ans s'était déchiré le ligament croisé fin 2022. "C'est comme un record personnel pour moi, parce que c'est ma course la plus rapide après cette horrible blessure. Si je ne m'étais pas blessée, j'aurais été curieuse de voir ce que je valais ici. J'aurais peut-être pu disputer la finale. Je dois encore mieux faire dans tous les domaines : force, vitesse, etc. Je vise toujours le top mondial, donc j'en veux encore plus".