Pour ses premiers Jeux Olympiques, Timothy Herman rêve de "lancer aussi bien qu'à Nairobi"

Le natif d'Audenarde s'est qualifié pour les Jeux sur la base du classement olympique et n'a donc été assuré de sa participation qu'au début du mois de juillet. "Se qualifier sur la base d'un tel classement est un peu 'tricky' (délicat, ndlr), mais on a estimé que tout se passerait bien", a-t-il expliqué. "Nous nous sommes également concentrés entièrement sur les Jeux cette année, car je voulais vraiment arriver ici dans ma meilleure forme. Et je n'ai jamais été aussi fort, rapide et explosif. À cause de cela, j'ai cependant eu quelques problèmes pour adapter ma technique à cette force et à cette explosivité. Ces cinq dernières semaines, nous nous sommes entièrement concentrés sur ce point et nous n'avons pas fait d'autres compétitions".