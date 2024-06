Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart qualifiés pour Paris grâce au classement

Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart feront partie des 60 golfeurs présents aux Jeux Olympiques de Paris, a communiqué la fédération internationale de golf mardi. Les deux Belges ont bénéficié d'un bon classement, qui reprenait les résultats dans un certain nombre de tournois sur la période allant du 17 juin 2022 au 17 juin 2024.

Detry, 31 ans, a terminé à la 24e place du classement et Dumont de Chassart à la 44e. Trente-deux pays seront représentés du 1er au 4 août au Golf National. Les États-Unis enverront le plus d'athlètes dans la discipline, avec quatre golfeurs: le N.1 mondial Scottie Scheffler, le tenant du titre Xander Schauffele, Wyndhal Clark et Collin Morikawa.

Detry avait déjà participé aux Jeux 2021 et s'était classé 22e. Thomas Pieters avait pris la 16e place au Japon après être passé tout près d'une médaille (4e) en 2016 à Rio. L'Anversois qui a rejoint le LIV Tour ne pouvait pour des raisons contractuelles être libres lors des Jeux.