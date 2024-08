UTMB: victoire surprise du Français Bouillard, Schide brille chez les dames

Originaire d'Annecy, âgé de 31 ans et relativement inconnu dans le milieu du trail de très haut niveau, Bouillard figurait assez loin (69e) sur la liste des prétendants au podium et n'est pas membre d'une équipe sponsorisée mais il a bénéficié de l'abandon d'une grande partie des favoris. La victoire d'un quasi-inconnu est exceptionnelle à l'UTMB.

Bouillard s'est imposé en 19 h 54 min 23 sec sur ce parcours dantesque de 176,4 kilomètres de long et de près de 10.000 mètres de dénivelé positif consistant à faire le tour du géant de l'Europe occidentale, l'un des plus exigeants et les plus compétitifs du circuit mondial. Le Français Baptiste Chassagne et l'Équatorien Joaquin Lopez complètent le podium.

"C'est incroyable", a lâché le vainqueur à l'arrivée, semblant ne pas réaliser. Pour l'UTMB, qu'il disputait pour la première fois de sa vie, "je m'étais fixé trois objectifs: le C, finir en moins de 24 heures, le B plus près des 21 heures, et le A dans le top dix voire plus proche du podium, mais la gagne...", a-t-il résumé, encore sonné.

Bouillard a fait une grande partie de la course seul en tête et a terminé le parcours en 19 h 54 min 23 sec, devenant membre d'un club très restreint de coureurs ayant bouclé la course en moins de vingt heures.