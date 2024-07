Arnaud Démare et Mark Cavendish déclassés, Philipsen et De Lie terminent 4e et 5e

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) ont été déclassés après le sprint qui a conclu la 12e étape du Tour de France jeudi.

Démare avait franchi la ligne en troisième position, derrière le vainqueur, l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), et Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Cavendish avait lui terminé cinquième. Intercalé entre les deux hommes, l'Allemand Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) grimpe à la troisième place du jour.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny) gagnent eux deux places et finissent respectivement en quatrième et cinquième position.