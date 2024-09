Dion Smith prolonge son contrat chez Intermarché-Wanty

Entre ses deux passages, Smith a porté les couleurs de l'équipe Mitchelton-Scott (ensuite devenue BikeExchange et aujourd'hui Jayco-AlUla). Il a, depuis 2023, réintégré l'équipe belge Intermarché-Wanty, dont il est un pion important pour le leader Biniam Girmay. À son palmarès figure notamment la Coppa Sabatini en 2020.

Smith, 31 ans, en est à son deuxième passage dans l'équipe de Jean-François Bourlart, après avoir roulé dans la formation wallonne entre 2017 et 2018. Il avait, à l'époque, écrit l'histoire en portant le maillot à pois pendant trois jours sur le Tour de France, une première pour un coureur néo-zélandais.

"Depuis mon retour chez Intermarché-Wanty, je me sens chez moi", a-t-il déclaré dans un communiqué de l'équipe. "Je sens que mon travail est apprécié, j'aime me consacrer à mes coéquipiers, rouler en équipe et vivre des moments inoubliables avec le staff".