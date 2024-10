Elisa Longo Borghini remporte la 11e édition en solitaire

Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) s'est imposée dans la 11e édition du Tour d'Émilie féminin samedi après-midi. Au bout d'un parcours de 113,8 kilomètres entre Vignola et San Luca, la championne d'Italie décroché la victoire en solitaire devant la Française Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL) et la Slovène Urska Zigart (Liv AlUla Jayco), la compagne de Tadej Pogacar.

Longo Borghini, qui a pris le bronze sur la course en ligne des Championnats du monde sur route à Zurich, a signé la 47e victoire de sa carrière et la septième de sa saison 2024 après, entre autres, le Tour d'Italie féminin, le Tour des Flandres et la Flèche Brabançonne.

Après une vingtaine de kilomètres de course, plusieurs coureuses ont tenté des cassures dans le peloton afin de créer une échappée mais toute attaque étant contrée.