Evenepoel n'a "pas pu faire à 100%" ce dont il avait besoin à cause de la maladie

Evenepoel est revenu brièvement en Belgique après son stage en altitude à Isola 2000, mais ce court séjour ne s'est pas déroulé comme prévu en raison d'un rhume attrapé durant son stage d'entraînement. Le temps plus clément lui a fait du bien. "En ce moment, tout va bien, je pense. Le temps était assez bon en Belgique, j'ai donc eu quelques jours pour me remettre de ma petite maladie. Tout devrait donc bien se passer."

Cette maladie a tout de même eu un impact sur le programme d'entraînement d'Evenepoel. "Les jours avant de renoncer aux Championnats de Belgique, je n'ai pas pu m'entraîner à haute intensité ou à haute puissance. Sur ce plan, je n'ai pas pu faire à 100 pour cent ce dont j'avais besoin. Je pouvais certes faire des entraînements plus longs et plus calmes, mais pas les entraînements intensifs jusqu'à hier. C'est un peu délicat. Nous devons voir si cela aura un impact sur mon Tour. Le National aurait été mon dernier test avant le Tour, mais tout le monde sait ce qu'il s'est passé."