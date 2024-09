Ewoud Vromant, en bronze dans la course en ligne, termine sa saison sur une bonne note

Dans un groupe d'une dizaine d'hommes arrivés loin derrière le vainqueur français Alexandre Léauté et son dauphin britannique Matthew Robertson, Vromant a devancé ses concurrents au sprint pour arracher la 3e place.

"C'était un joli sprint," a réagi Vromant en zone mixte. "Dès le début de la course, j'ai senti que je n'avais pas de super jambes. J'ai pu suivre pendant les deux premiers tours, mais ensuite Robertson et Léauté se sont échappés, et je n'ai pas pu les suivre. Les deux plus forts étaient partis, donc c'était pour la troisième place."