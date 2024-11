"Il veut écraser tout le monde": un équipier de Remco Evenepoel décrit le caractère fort du champion belge

Dans un podcast de l’équipe, Vervaeke confie : "Notre relation s’est renforcée au fil des ans. Courir ensemble, vivre des moments stressants et partager des stages en altitude forge des liens forts."

Un ancien coéquipier de Van der Poel

Avant de rejoindre Evenepoel, Louis Vervaeke roulait aux côtés de Mathieu van der Poel chez Alpecin-Fenix."Quand je croise Mathieu en course, on discute toujours un peu. C’est toujours très décontracté."

Selon Vervaeke, Van der Poel et Evenepoel se distinguent par leur approche du vélo et leur caractère. "Mathieu est un leader très détendu. Il aime s’amuser et court avant tout par passion, pas pour l’argent ou l’ego."

En revanche, il décrit Evenepoel comme un compétiteur acharné : "Remco est une vraie tête de mule. C’est un battant qui veut écraser tout le monde. Avec lui, il faut constamment s’améliorer pour rester dans le groupe, sinon il ne l’accepte pas."