Intermarché-Wanty part en Espagne avec l'objectif d'un top 10 au général et une victoire

Meintjes avait déjà remporté une victoire d'étape sur la Vuelta en 2022, terminant alors 10e du général. Pour atteindre cet objectif, cette saison, il bénéficiera du soutien de Kobe Goossens, de l'Estonien Rein Taaramäe et des Italiens Lorenzo Rota et Simone Petilli. Pour les sprints, Arne Marit sera présent. Le puncheur Vito Braet et Tom Paquot complètent la sélection, et devraient former le train de Marit.

"Louis Meintjes a terminé très fort le Tour de France, en montant en puissance en troisième semaine. Nous espérons qu'il poursuive sa progression et atteindre le top 10 du classement final. Lorenzo Rota, Kobe Goossens et Rein Taaramäe sont trois coureurs capables d'obtenir un succès d'étape, à l'offensive sur les nombreux profils accidentés", a commenté Aike Visbeek, Performance Manager d'Intermarché-Wanty.