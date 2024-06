Jasper Stuyven n'était "pas prévu sur le Tour" avec Lidl-Trek

Invité de dernière minute, Stuyven n'a "pas encore eu le temps d'étudier toutes les étapes". "Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Cela veut dire beaucoup d'opportunités pour Mads. Nous pouvons essayer de lui en faire gagner quelques-unes. Cela fait longtemps que je n'ai plus roulé avec lui mais j'ai entendu que mes équipiers étaient impressionnés de sa forme au Dauphiné."

Stuyven, 32 ans, vit "une situation nouvelle" mais voit son intégration dans la sélection comme positive. "J'ai déjà roulé plusieurs fois sur le Tour (il s'agit de sa huitième participation, ndlr.). C'est une manière différente d'aborder le Tour et c'est plutôt agréable. J'ai hâte d'y être, je veux en profiter et je suis plus détendu."

Jasper Stuyven figure dans la sélection olympique pour les JO de Paris où la course en ligne sur route aura lieu le 3 août.