L'entreprise belge Golazo co-organisera l'édition 2025 au Rwanda

Mardi, les trois parties ont signé un accord afin d'aider le comité d'organisation local à mettre en place les premiers Mondiaux organisés sur le contient africain. "Nous sommes honorés de pouvoir contribuer à ce moment de sport historique pour l'Afrique", a confié Bob Verbeeck, CEO de Golazo, cité dans le communiqué. "Nous sommes actifs en Afrique de l'Est depuis plus de dix ans déjà. Nos activités au Kenya ont connu une croissance rapide ces dernières années. C'est une prochaine grande étape dans le développement de notre présence en Afrique. En plus du bureau actuel à Nairobi (Kenya), Golazo ouvrira une deuxième succursale à Kigali."

Les Mondiaux 2025 auront lieu du 21 au 28 septembre et le parcours de la course en ligne ne devrait pas faire la part belle aux sprinteurs. "Ne mentionnez en tout cas pas un sprinter dans votre pronostic pour les Mondiaux 2025, car il s'agit d'un parcours très exigeant avec le Mount Kigali, le célèbre Mur de Kigali et surtout l'ascension pavée dans les 2 derniers kilomètres. Les élites messieurs flirteront avec la barre des 5.000 mètres de dénivelé, et cela à plus de 1.400 mètres d'altitude. Nous sommes par ailleurs aussi impressionnés par la qualité des routes et de l'infrastructure disponible. Kigali possède tous les ingrédients pour présenter aux fans de cyclisme un Championnat du monde de grande qualité", a ajouté Christophe Impens de Golazo, également cité dans le communiqué.