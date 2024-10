Mattias Skjelmose , blessé au dos, met un terme à sa saison

"Hélas, ma saison se termine ici", a déclaré Skjelmose, 24 ans. "J'attendais avec impatience la dernière partie de la saison avec quelques grandes courses, mais une douleur soudaine et sévère dans mon dos le matin du championnat du monde a mis fin à ma saison. Après un examen approfondi de mon dos et une IRM, il a été déterminé que je souffrais d'une double hernie. Pour cette raison, j'ai été contraint de mettre un terme à ma saison".

Skjelmose a porté son nombre de victoires professionnelles à 11 cette saison, avec un premier titre national en contre-la-montre et une victoire d'étape à Paris-Nice. Le jeune Danois a manqué de peu le podium lors de la Course au soleil. Il a terminé troisième du Tour du Pays basque et du Tour de Suisse. Fin août, Skjelmose a également fait ses débuts dans la Vuelta, avec une belle cinquième place au classement final et le maillot blanc du meilleur jeune.