Rasmus Tiller peut inscrire son nom au palmarès pour la troisième fois

Les routes belges réussissent plutôt bien à l'équipe Uno-X Mobility ces derniers jours avec des victoires sur la Flèche d'Heist (Alexander Kristoff) et la Brussels Cycling Classic (Johan Abrahamsen). la formation espère désormais réaliser la passe de trois, tout comme Tiller. Le Norvégien, 27 ans, vainqueur en 2021 et 2023, peut signer le triplé sur les routes pavées du Hageland.

Cinq équipes WorldTour seront au départ samedi à Aarschot dont trois Belges avec Alpecin-Deceuninck, Soudal Quick-Step et Intermarché-Wanty. Cofidis et Arkéa-B&B Hotels seront aussi de la partie. Alpecin-Deceuninck alignera entre autres Quinten Hermans, Emiel Verstrynge, Joran Wyseure et Gianni Vermeersch. Kasper Asgreen, Martin Svrcek et Warre Vangheluwe seront notamment au départ pour Soudal Quick-Step et Laurenz Rex, Baptiste Planckaert et Dries De Pooter pour Intermarché-Wanty. Milan Fretin, Ludovic Robeet et Piet Allegaert défendront les couleurs de Cofidis et Amaury Capiot et Jenthe Biermans celles d'Arkéa-B&B Hotels.