Remco Evenepoel avant une 9e étape piégeuse: "À la fois très excité et un peu anxieux"

"Au final c'était plutôt une bonne journée, même si le début était un peu difficile en raison des lactates qui remontaient à cause du chrono d'hier. Mais ensuite mes équipiers m'ont bien entouré et j'ai passé l'essentiel de l'étape à l'avant du peloton", a commenté, au micro de l'organisation, le champion du monde du contre-la-montre et vainqueur du chrono de la 7e étape du Tour vendredi.

"Dans le dernier kilomètre en montée, je voulais simplement faire attention à ne pas me retrouver dans une cassure et perdre bêtement du temps. Donc je suis resté devant et je termine 10e, mais c'est plutôt par accident, je n'ai pas fait exprès."