Timo de Jong s'impose en solitaire sur le "Prix de Fermeture"

Timo de Jong (VolkerWessels) a remporté mardi la 89e édition de Putte-Kapellen, dernière course professionnelle au calendrier cycliste belge, disputée sur 149,45 kilomètres à la frontière belgo-néerlandaise. Le Néerlandais a lâché ses deux compagnons d'échappée juste avant le dernier kilomètre. Il a devancé l'Albanais Ylber Sefa et son compatriote Peter Schulting. Mathis Avondts était le meilleur belge à la quatrième place.

De Jong faisait partie d'un groupe de 10 coureurs ayant attaqué à six tours de l'arrivée (sur huit au total). A 13 kilomètres de l'arrivée, le groupe de dix s'est réduit pour former une échappée de 4 coureurs, avant que De Jong n'attaque à un peu plus d'un kilomètre pour l'emporter. Il succède au palmarès à son coéquipier et compatriote Coen Vermeltfoort.