UAE Team Emirates domine à nouveau et Adam Yates s'impose au sommet avec Joao Almeida

Le Britannique Adam Yates a remporté la 7e et avant-dernière étape du Tour de Suisse (WorldTour), samedi. Après 118,2 kilomètres autour de Villars-sur-Ollon, il s'est imposé aux côtés de son coéquipier de la UAE Team Emirates, le Portugais Joao Almeida, avec 15 secondes d'avance sur la concurrence, et l'Américain Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), 3e.

Le peloton avait à nouveau droit à une courte étape, au lendemain d'une journée tronquée et réduite à 42,5 kilomètres de course. Le profil proposait l'ascension du Col de la Croix (3,8 km à 8,8%), à deux reprises, ainsi que celle vers Villars-sur-Ollon (7,9 km à 7,7%) une fois en milieu d'étape, et en guise d'arrivée.

Dans la montée finale, le duo de la UAE Team Emirates formé par Almeida et Yates a une nouvelle fois survolé la course. Déjà tous les deux en tête du classement général, ceux-ci ont tenu leur rang dans le groupe de tête au début de l'ascension finale. Ils ont fait preuve de patience et ont permis certaines attaques, dont celle de l'Autrichien Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale). Finalement, la paire s'est détachée dans les deux derniers kilomètres et a franchi la ligne main dans la main avec une quinzaine de secondes d'avance.

Yates a ainsi célébré la 27e victoire de sa carrière, la 4e cette saison.

Dimanche, la 8e et dernière étape consistera en un contre-la-montre de 15,7 kilomètres. Il débutera d'Aigle par 5 kilomètres de plat avant une légère montée vers Villars-sur-Ollon. Au bout de cette ultime journée, le maillot jaune sera remis au successeur du Danois Mattias Skjelmose au palmarès de l'épreuve helvète.