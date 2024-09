"Un bon temps, mais pas un super temps" pour Campenaerts, sixième du chrono élites

Victor Campenaerts n'a pas réussi à monter sur le podium du contre-la-montre d'un championnat d'Europe pour la cinquième fois consécutive: le champion d'Europe 2017 et 2018 a fini sixième de l'épreuve remportée par l'Italien Edoardo Affini devant le grand favori, le Suisse Stefan Küng, et son compatriote Mattia Cattaneo, mercredi, à Hasselt. "J'ai réalisé un bon temps, mais pas un super temps. Et pour un podium dans un grand championnat, tu as besoin d'un super temps", a résumé Campenaerts.