Un départ et trois étapes depuis... l'Italie: découvrez le parcours de la prochaine Vuelta

L'édition 2025 du Tour d'Espagne partira de la région italienne du Piémont, au pied des montagnes et avec les Alpes en toile de fond, dans une édition spéciale célébrant le 90e anniversaire de la course, ont annoncé les organisateurs lundi.

La région italienne accueillera les trois premières étapes dans leur intégralité à partir du 23 août avant que le peloton ne retourne en Espagne, ont expliqué les promoteurs de la Vuelta dans un communiqué. Le départ de la première étape aura lieu au palais royal de Turin, pour rejoindre Novara sur un parcours de 183 kilomètres le long du col de Bienca-Tomalino.

La deuxième étape partira d'Alba et se terminera 157 kilomètres plus loin à Limone Piemonte, dans ce qui sera la première arrivée au sommet de la course. Le troisième jour, la course se déroulera entre San Maurizio Canavese et Ceres, sur un parcours de 139 kilomètres et en passant par le col de l'Issiglio, alors que la quatrième étape partira de Susa en direction de la France.