Xandro Meurisse se classe 3e de la course remportée par Magnus Cort

Xandro Meurisse s'est classé 3e de la Veneto Classic (1.Pro), course cycliste d'un jour disputée dimanche entre Soave et Bassano del Grappa en Italie. Le coureur Alpecin-Deceuninck a été surpassé par le Danois Magnus Cort (Uno-X Mobility), rescapé de l'échappée matinale qui s'est imposé en solitaire au bout des 191,7 kilomètres du parcours. Le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a coupé la ligne en 2e position, Meurisse réglant un sprint réduit pour la dernière place du podium.

Cort est parti avec cinq autres hommes dès le 15e kilomètre de course. Le Danois était le coureur le plus important dans une échappée composée essentiellement de jeunes, à l'exception du Français Alexis Gougeard de l'équipe Cofidis. Le groupe s'est progressivement réduit dans la deuxième moitié de la course, avec les cinq ascensions consécutives de La Tisa (0,4 km à 9,7%).

Magnus Cort a largué ses deux derniers compagnons d'échappée à une dizaine de kilomètres du terme. Derrière, un contre s'était formé duquel est sorti Grégoire. Le Français s'est isolé en chasse, mais il n'a jamais repris le leader qui s'en est allé décrocher la 31e victoire de sa carrière, la 5e cette saison. Romain Grégoire est arrivé à 17 secondes, évitant de peu le retour de Meurisse arrivé 2 secondes plus tard devant trois autres poursuivants.