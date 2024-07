Aston Martin recrute Enrico Cardile, ex-directeur technique de Ferrari

Directeur technique du département châssis à Maranello et employé de la Scuderia depuis presque 20 ans, Cardile occupera en Angleterre le poste nouvellement créé de directeur technique en chef et devrait donc se positionner au-dessus de l'actuel directeur technique britannique Dan Fallows.

"C'est une opportunité unique. C'est un défi personnel et professionnel et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour contribuer au succès de cette marque emblématique", a réagi l'Italien.

Aston Martin tente par ailleurs de séduire l'ingénieur le plus réputé de la F1, l'Anglais Adrian Newey, qui quittera Red Bull et son usine de Milton Keynes, non loin de Silvertsone, au printemps 2025.

Le week-end dernier en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne, plusieurs médias britanniques ont fait état de négociations avancées entre l'écurie et Newey, qui est également convoité par Ferrari.