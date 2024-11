Il ne lui manque presque plus rien: Max Verstappen sera champion du monde ce week-end si...

"Les choses se présentent mieux après la victoire bienvenue au Brésil, mais nous verrons ce week-end. J'ai juste hâte d'y être", a déclaré le pilote Red Bull de 27 ans lors d'une conférence de presse dans "Sin City". Verstappen est particulièrement satisfait que sa voiture ait retrouvé de la vitesse. "Nous nous attendons à rester dans le coup avec les autres équipes, mais il reste à voir à quel point nous sommes réellement bons. J'espère que nous pourrons continuer sur notre lancée, car lorsque le temps était sec au Brésil, nous avons enfin remarqué que nous avions retrouvé notre vitesse."

À lire aussi Un peu plus dans l'histoire: Max Verstappen bat un incroyable record de Michael Schumacher

Au début du mois, le Néerlandais a remporté la victoire lors d'une course chaotique à Sao Paulo, après s'être élancé de la 17e position sur la grille. En conséquence, il possède 62 points d'avance au championnat sur le Britannique Lando Norris. Si Verstappen ne perd pas plus de 2 points sur le Britannique à Las Vegas, le Néerlandais pourra fêter son 4e sacre. Dans le cas inverse, il lui restera deux autres chances au Qatar (ou une dernière course sprint est programmée en plus du Grand Prix) le 1er décembre et à Abou Dhabi le 8 décembre.