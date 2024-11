"Je suis simplement heureux là où je suis": Max Verstappen prêt à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière

Le Néerlandais s'est dit prêt à demeurer au sein de l'écurie Red Bull jusqu'au terme de sa carrière. Dans le même ordre d'idées, le natif d'Hasselt a estimé qu'il n'avait pas besoin de gagner un titre avec une autre écurie pour asseoir sa place dans l'histoire de la F1.

Convoité par Mercedes, Verstappen, 27 ans, restera finalement chez Red Bull où il est sous contrat jusqu'en 2028. "Ce n'est pas comme si j'avais besoin d'essayer de gagner le championnat du monde ailleurs. Ce n'est pas un désir de ma part. Je suis simplement heureux là où je suis. Et ce serait aussi très beau si vous pouvez rester avec une équipe et y courir pour toujours. J'aimerais croire que c'est possible avec Red Bull. C'est l'objectif. Est-ce que ma place dans l'histoire me préoccupe ? Non. Je n'évalue pas l'importance de mon succès par rapport à ce que disent les autres. Si je suis heureux, c'est tout ce qui compte".