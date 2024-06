Max Verstappen reste fidèle à Red Bull, même si l'équipe de Formule 1 du triple champion du monde ne dispose pas actuellement de la voiture la plus rapide. Le Néerlandais l'a clairement exprimé lors de la conférence de presse précédant le week-end de course du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring.

"En Formule 1, ça ne fonctionne pas comme ça, vous ne pouvez pas dire tout à coup : au revoir et c'était tout", a-t-il répondu à la question de savoir s'il quitterait Red Bull s'il n'avait plus la voiture la plus rapide. "J'ai un contrat à long terme et je me sens chez moi dans cette équipe. Nous travaillons déjà dur sur la voiture de l'année prochaine et apportons des améliorations, donc cela doit suffire à indiquer où je courrai l'année prochaine."

Verstappen a été fréquemment mentionné récemment comme successeur de Lewis Hamilton, qui quittera Mercedes pour Ferrari à la fin de cette année. Le patron de l'écurie, Toto Wolff, a répété à plusieurs reprises que le Néerlandais serait le bienvenu, et le CEO de Mercedes, Ola Källenius, a déclaré le week-end dernier en Espagne que l'équipe aimerait profiter des services de Verstappen. "Je pense que Max aurait fière allure en couleur argent", avait-il déclaré sur Sky Sports Germany.