Alcaraz et Nadal sélectionnés dans l'équipe espagnole de tennis

Carlos Alcaraz et Rafael Nadal ont été sélectionnés pour représenter l'Espagne au tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Paris, du 27 juillet au 4 août sur terre battue à Roland-Garros, où Alcaraz vient d'être sacré et où Nadal l'a emporté 14 fois en Grand Chelem, a dévoilé mercredi la Fédération espagnole.

Alcaraz (2e mondial) et Nadal, revenu à la compétition mi-avril au début de la saison européenne sur terre battue et retenu malgré sa chute au classement (264e) après seize mois sans quasiment jouer à cause de blessures, figurent dans la sélection en compagnie d'Alejandro Davidovich (ATP 32), Pablo Carreno (ATP 876) et Marcel Granollers (2e au classement ATP en double), a annoncé David Ferrer, entraîneur de l'équipe masculine d'Espagne, à Barcelone.

Alcaraz et Nadal pourraient, en plus du simple, disputer également le double ensemble.