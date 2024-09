Elise Mertens et Hsieh Su-Wei qualifiées pour le Masters de double à Riyadh

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise, Hsieh Su-Wei, sont assurées de disputer le Masters de double en fin de saison à Riyadh en Arabie saoudite, a confirmé la WTA lundi.

C'est la deuxième fois que Mertens et Hsieh Su-Wei disputeront ensemble ce rendez-vous qui rassemble les huit meilleures paires de la saison. Le duo avait été finaliste en 2021 à Guadalajara s'inclinant contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

C'est la deuxième des huit paires à garantir son ticket pour l'évènement qui aura lieu du 2 au 9 novembre avec la Lettone Jelena Ostapenko et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok, lauréates de l'US Open.

Les deux joueuses ont déjà remporté ce Masters de double, Elise Mertens en 2022 avec la Russe Veronika Kudermetova et Hsieh Su-Wei en 2013 avec la Chinoise Peng Shuai.

Elise Mertens, 3e mondiale en double, 28 ans, et Hsieh Su-Wei, 7e mondiale en double, 38 ans, ont remporté trois titres cette saison avec l'Open d'Australie, le WTA 1000 d'Indian Wells, sur surface dure, et le WTA 500 de Birmingham, sur gazon. La paire a aussi été demi-finaliste à Wimbledon, sur herbe, et au WTA 1000 de Madrid, sur terre battue.

Ce sera la sixième fois qu'Elise Mertens participera aux WTA Finals en double, où sa première apparition remonte à 2018. Elle y avait été éliminée d'entrée avec la Néerlandaise Demi Schuurs par l'Australienne Ashley Barty et l'Américaine Coco Vandeweghe.