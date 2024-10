Goffin, inspiré par Dimitrov: "Je ne sais pas si je réussirai à revenir dans le Top 10"

"Je me sens vraiment bien à l'heure actuelle", a-t-il confié après sa victoire. "Physiquement, je peux jouer à 100 pour cent. Je n'ai plus de douleurs. Et mentalement, je suis à nouveau présent aussi. Tout va de mieux en mieux au fil des semaines. J'ai eu de bonnes victoires ces derniers mois. Je suis très heureux de la manière dont je joue et de revenir dans les meilleures parties des tableaux des grands tournois. J'espère que cela continuera."

Cette victoire contre Marcos Giron est déjà la 13e en deux mois pour David Goffin, qui a atteint les demi-finales du tournoi Challenger de Cary et le dernier carré du tournoi ATP 250 de Winston-Salem. Encore 100e mondial fin juillet, il avoue avoir puisé beaucoup d'inspiration auprès du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 10), 33 ans également.