Greet Minnen était "prête à mourir" dans le dernier jeu face à Magdalena Frech

Minnen s'est pourtant offerte une fin de match stressante après avoir mené 7-5, 4-0. "Puis est venu un jeu que je n'aurais pas dû perdre", a déclaré Minnen sur le site de la fédération belge de tennis. "Ensuite, je n'ai pas grand-chose à me reprocher. Elle est devenue meilleure, s'est montrée plus solide dans les rallyes. Elle avait le momentum de son côté, et le set semblait m'échapper. Mais j'ai pu rester calme, et dans le dernier jeu, j'étais prête à mourir, si c'était nécessaire pour gagner."

La N.2 belge avait aussi à coeur de défendre ses points après son 3e tour atteint la saison dernière à Flushing Meadows. "Si je ne défendais pas mes points, je risquais de chuter considérablement dans le classement. Ce match m'a fait énormément de bien, notamment pour relâcher un peu la pression. Ces dernières semaines, il y avait un peu trop de hauts et de bas, mais maintenant, je joue de manière plus constante. Tout ce qui viendra maintenant, c'est juste un bonus."