La N.1 mondiale Swiatek battue par Pegula, qui disputera sa première demie en Grand Chelem

Swiatek (23 ans), victorieuse à Flushing Meadows en 2022 et quatre fois titrée à Roland-Garros, a été plombée par ses fautes directes (41 en 18 jeux disputés, contre 22 pour Pegula).

Apparemment nerveuse, la Polonaise a offert le premier jeu de la rencontre sur son service, d'une double faute après plusieurs erreurs lors des points précédents, des fautes directes qui se sont multipliées pendant tout le match.

La qualification de Pegula apporte encore plus de relief à l'excellent US Open des Américains, qui comptent quatre demi-finalistes: Taylor Fritz et Frances Tiafoe qui s'affrontent vendredi, et Emma Navarro, novice à ce niveau, opposée à la Bélarusse Aryna Sabalenka jeudi.