L'Europe réussit sa remontée et s'impose contre l'équipe mondiale, 13-11

L'Europe a réussi une remontée lors de la dernière journée de la Laver Cup de tennis pour s'imposer face à l'équipe mondiale (13-11) dans cette compétition par équipes organisée à Berlin en Allemagne. Dimanche, l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) a remporté le match décisif contre l'Américain Taylor Fritz (ATP 7), décrochant les trois derniers points du duel et donnant la victoire au Vieux Continent.

Le Monde menait 8-4 à l'issue de la deuxième journée, samedi, après huit matchs. Le premier jour, chaque victoire rapportait un point, puis deux le deuxième jour. La troisième journée s'annonçait cruciale, avec trois points à la clé de chaque rencontre.

Carlos Alcaraz et le Norvégien Casper Ruud (ATP 9) ont remporté le match 9 en double contre les Américains Ben Shelton (ATP 17) et Frances Tiafoe (ATP 16), 6-2, 7-6 (8/6). Avec son équipe revenue à 1 point de l'adversaire, Daniil Medvedev (ATP 5) n'a pas réussi à donner l'avantage aux siens et s'est incliné au "super tie-break" du 3e set en simple contre un Shelton vite revenu sur le court, 6-7 (6/8), 7-5, 10/7.