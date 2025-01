Open d'Australie: Medvedev, triple finaliste à Melbourne, chute dès le 2e tour

Stefanos Tsitsipas (12e), Casper Ruud (6e), Andrey Rublev (9e) et désormais Daniil Medvedev (5e): la "NextGen" de l'ATP a accroché un nom de plus à son tableau de chasse.

A 19 ans, le Californien Learner Tien a imité ses contemporains Joao Fonseca, Jakub Mensik et Alex Michelsen en dominant un grand nom, le finaliste russe de trois des quatre dernières éditions de l'Open d'Australie.

Après s'en être poussivement tiré en cinq sets au premier tour contre le modeste Thaïlandais Kasidit Samrej (418e), Medvedev a été battu 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 1-6, 7-6 (10/7) par Tien (121e), qui jouera au 3e tour contre le Français Corentin Moutet (69e).