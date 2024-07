Sander Gillé et Joran Vliegen qualifié pour les quarts de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen (tous les deux ATP 30 en double) ont facilement remporté le premier match en double du tournoi ATP d'Hambourg, tournoi sur terre battue doté de 1.891.995 euros, jeudi en Allemagne.

Le duo belge, tête de série N.5 dans ce tournoi, l'a emporté en deux sets 6-1, 6-2 et après 52 minutes de jeu face à la paire allemande formée par Dominik Koepfer (73e mondial en double) et Andreas Mies (61e mondial en double).

En quarts de finale, ils joueront le vainqueur du duel entre les Indiens Jeevan Nedunchezhiyan et Vijay-Sundar Prashanth, issus des qualifications, et les Allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz, têtes de série N.2.