Secousse dans le monde du tennis: Jannik Sinner, testé positif à un produit dopant, évite une suspension de justesse

Le tennisman italien Jannik Sinner ne sera pas suspendu après avoir été testé positif à deux reprises en mars au clostébol, une substance interdite. Un tribunal indépendant, convoqué par Sport Resolutions, a conclu que le N.1 mondial "n'était pas coupable et n'a pas fait preuve de négligence".

Cependant, dans un communiqué, l'Agence internationale d'intégrité du tennis (ITIA) a précisé que, s'il n'écopait pas d'une lourde sanction, les résultats, le prize money et les points du ranking ATP attribués à Sinner lors du tournoi Masters 1000 d'Indian Wells seraient annulés. Le clostébol, une stéroïde anabolisante, figure sur la liste des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Sinner a été testé positif pour la première fois le 10 mars lors du tournoi ATP Masters 1000 d'Indian Wells, aux États-Unis, où de faibles concentrations de clostébol ont été détectées. Huit jours plus tard, lors d'un contrôle antidopage hors compétition, il a de nouveau été testé positif.

Sinner a expliqué que la substance s'était retrouvée dans son corps à la suite d'une contamination par un membre de son équipe médicale, qui avait appliqué un spray contenant du clostébol, disponible en vente libre en Italie, sur sa propre peau pour traiter une petite plaie. Cette personne a utilisé le spray entre le 5 et le 13 mars et a également fourni quotidiennement des massages et des thérapies sportives à Sinner, ce qui a conduit à la contamination.

"Nous prenons tout contrôle positif très au sérieux et nous appliquerons toujours les procédures rigoureuses établies par l'AMA. L'ITIA a mené une enquête approfondie sur les circonstances ayant conduit aux contrôles positifs, enquête à laquelle M. Sinner et ses représentants ont pleinement coopéré", a commenté Karen Moorhouse, CEO de l'ITIA