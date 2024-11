Le prix de l'énergie est en hausse: quel impact pour votre portefeuille?

Les prix du gaz et de l'électricité sont actuellement en hausse. Mercredi, le mégawattheure d'électricité a atteint son niveau de prix le plus élevé depuis un an. Le gaz a également augmenté.

"C'est principalement dû au fait qu'on a eu des conditions climatiques particulièrement défavorables depuis mi-octobre jusqu'à mi-novembre. On n'a pas de vent, donc peu d'électricité produite par des éoliennes. Et un climat relativement froid, donc une charge de chauffage qui consomme beaucoup de gaz. On a encore toujours des problèmes d'approvisionnement en gaz, donc on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela provoque cette explosion des prix."

Gaz et électricité suivent la même tendance à la hausse?

"Tout à fait. L'électricité, quand vous n'avez pas de vent, est en grande partie générée par des centrales au gaz. Donc le prix de l'électricité dépend énormément du prix du gaz. Cela fait en sorte que la facture de gaz et d'électricité des ménages et des entreprises augmente très fortement."

Doit-on juger cette augmentation préoccupante?

"Elle est préoccupante. On était à un prix du gaz et de l'électricité de l'ordre de 30 euros par mégawattheure en mars. On est à présent à 45 euros, et si on continue à avoir un climat sans vent, et avec un froid significatif, on peut revivre une crise énergétique avec des prix du gaz et de l'électricité qui approchent les 70 euros par mégawattheure. On est dans un scénario très préoccupant."

Doit-on changer de contrat maintenant?

"Je dirais aux consommateurs de prendre un contrat prix fixe pour le gaz, ou alors essayer de baisser le thermostat de votre maison."