Accident à la ducasse de La Hestre : un an après le drame, les victimes et leurs familles réclament des réponses

Il y a un an, le 13 août, un accident tragique a frappé la fête foraine de La Hestre, dans l'entité de Manage. Sept personnes ont été éjectées d'une attraction en mouvement. Cet événement a marqué à jamais la vie des victimes et de leurs proches. Aujourd'hui, l'enquête progresse, mais n'est pas encore close. Parmi les blessés, plusieurs se trouvaient dans un état grave. Retour sur ce drame qui a bouleversé tant de vies.

Rose, 11 ans et demi, profitait d'une sortie en famille ce jour-là. Ce moment de joie a tourné au cauchemar lorsque la barrière de sécurité de l'attraction s'est levée, propulsant la jeune fille et six autres personnes au sol. "J'ai perdu connaissance pendant une bonne minute. Je me souviens avoir vu un peu de sang et des personnes qui criaient", se remémore Rose.

Les conséquences pour la jeune fille ont été terribles : foie et poumon perforés, côtes cassées. Ses jours ont été en danger. "J'ai vu ma fille par terre, elle était tout jaune. Je ne le souhaite à personne de voir son enfant comme ça", confie Daniel, le père de Rose, encore marqué par ce souvenir.