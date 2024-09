Le Musée Duesberg fête ses 30 ans de présence à Mons

Le Musée Duesberg abrite plus de 5.000 objets dont, entre autres, une collection unique au monde de pendules produits de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, des bronzes dorés français, des porcelaines, des pièces d'orfèvrerie ou encore des bijoux rares. Le nouveau "salon" dédié à Betty Duesberg est situé dans la maison de la Toison d'or sur la Grand-Place de Mons : il propose une collection d'orfèvrerie montoise.

Elie-François Duesberg, docteur en droit à l'ULiège, et son épouse Betty, ont toujours voulu partager leur passion avec le plus grand nombre. Leur projet s'est concrétisé en un musée montois en septembre 1994.

En 2004, François Duesberg et Betty Martens ont été élevés au rang de Baron Duesberg et Baronne Duesberg à titre individuel par SM le Roi Albert II, eu égard à leur action de mécénat et de dynamisation culturelle de la Belgique. En 2020, la Ville de Mons a décidé de rebaptiser une rue "Rue du Musée François Duesberg", en marque de reconnaissance de la Ville à ses donateurs. La Baronne Betty Duesberg est décédée en 2021. Elle repose dans une sépulture installée dans le jardin du Musée Duesberg.