Reprise de la procédure contre Trump, sans garantie de procès avant l'élection

Donald Trump, visé par quatre affaires au pénal et condamné dans l'une d'elles à New York pour falsification de documents comptables, fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible.

La procédure le visant à Washington, qui aurait dû être jugée à partir de mars, avait été repoussée puis mise en pause dans l'attente d'une décision de la Cour suprême au sujet de son immunité présidentielle.

Début juillet, la plus haute juridiction américaine a statué qu'un président ne jouissait "d'aucune immunité pour ses actes non officiels" mais qu'il avait le "droit au moins à une présomption d'immunité pour ses actes officiels" -- une décision qui a rabattu les cartes.