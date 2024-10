Six soldats belges condamnés à de la prison pour une bagarre en Norvège

Huit soldats avaient été impliqués dans une rixe dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 février dernier près d'un bar. Ils étaient présents dans la région pour un exercice.

Le parquet avait requis une peine de prison effective de 60 jours pour trois d'entre eux, et de 21, 24 et 30 jours pour les autres. Le tribunal a décidé de condamner six soldats: deux à 60 jours de prison, deux à 30 jours et enfin deux à 21 jours. Certains devront aussi s'acquitter de dommages et intérêts.

Toutes les parties peuvent encore faire appel.