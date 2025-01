Suite à un contrôle routier, sa voiture de luxe est saisie: un automobiliste réclame plusieurs millions d'euros à la police d'Anvers

Un soir de septembre 2024, un homme d'affaires a été contrôlé par les forces de l'ordre à Anvers. Positif aux tests de drogue, sa voiture de luxe a été confisquée. Ce dernier conteste et réclame une importante somme d'argent.

Tout commence le 21 septembre 2024, près de la place Marnix à Anvers. Ce soir-là, les policiers interceptent ce conducteur d'une voiture de luxe pour "tapage nocturne et conduite inappropriée". L’homme est contrôlé et accusé de conduire sous l’influence de plusieurs drogues. Sa taxe de circulation n’étant pas en ordre, son véhicule est remorqué.

Un homme d’affaires réclame 4,7 millions d’euros de dommages et intérêts à la police d'Anvers, rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws (HLN). La raison: un contrôle routier qui, selon lui, aurait été abusif.

Mais pour le conducteur, ce contrôle relèverait d'une injustice. "J’ai été traité de manière très agressive par ces inspecteurs, parce qu’ils voulaient à tout prix remorquer ma Lamborghini", s’est-il insurgé auprès de HLN. Il affirme avoir été retenu plusieurs heures par les agents.

Des tests critiqués

Le test salivaire que l'homme d'affaires a subi, censé prouver sa consommation de drogues, aurait été biaisé. "Je ne bois pas, je ne fume pas de cigarettes et je ne prends jamais de drogues. Mais cet inspecteur a introduit un coton-tige dans ma bouche pendant quelques secondes et, juste après, il a déclaré que j’étais positif à la cocaïne, aux amphétamines, au cannabis et à d’autres drogues", raconte-t-il.

Sur les conseils de son avocat, il s'est rendu à l’hôpital afin d'effectuer un test d’urine. "J’étais négatif sur toute la ligne", affirme-t-il.