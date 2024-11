Info trafic: la circulation est difficile autour de l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne, jusqu'à 1h de retard en venant de Liège

08h09 Les deux accidents dégagés Les deux accidents sur le ring extérieur de Bruxelles à Jette et à Machelen ont été dégagés en direction de Grand-Bigard. Par contre, la situation reste compliquée autour de l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne avec cet accident en bande de droite sur l'E40. Vous ajoutez 1 heure en venant de Liège entre la Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne Les files se résorbent doucement entre Tervuren et Zaventem mais vous ajoutez encore 30 minutes vers Grand-Bigard. Dans l'autre sens, en intérieur, 20 minutes à ajouter entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Autour du chantier d'Anderlecht, vous ralentissez 15 minutes aussi bien en venant de Grand-Bigard que de Halle. Deux autres accidents sont toujours présents : Sur l'E19 Anvers-Bruxelles à hauteur du Parking de Peutie avec 45 minutes à ajouter vers la Capitale entre Zemst et Machelen

Sur l'E429 à hauteur de Halle vers Tournai avec 10 minutes à ajouter depuis Halle vers Tournai.

07h29 Les files s'allongent sur l'E40 Liège-Bruxelles Situation inchangée sur le ring extérieur de Bruxelles avec les deux accidents à hauteur de Jette et de Machelen en direction de Grand-Bigard. 30 minutes à ralentir entre Grimbergen et Jette et 45 minutes entre Tervuren et Zaventem. Ces ralentissements sont donc en direction de Grand-Bigard. Par contre, les files augmentent sur l'E40 Liège-Bruxelles avec maintenant 45 minutes à ajouter sur 13 km entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. On ajoute aussi : 20 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles avec un accident entre Tubize et Halle où on signale aussi un accident dans l'autre sens en direction de Tournai.

25 minutes dans le sud du Pays entre Hondelange et Bridel au Luxembourg suite à ces nouveaux travaux sur l'A6 prolongement de l'E411. Travaux entre "Mamer" et "Capellen".

07h09 Trois accidents compliquent la circulation La situation est déjà assez compliquée ce matin sur le ring extérieur de Bruxelles (qui est à éviter) avec deux accidents à signaler en direction de Grand-Bigard. Le premier en bande de gauche à hauteur de Jette (30 minutes à ajouter entre Grimbergen et Jette). Le second à hauteur de Machelen avec, là, une seule bande disponible, la bande de droite. 45 minutes sont à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Zaventem avec 25 minutes de remontées de files sur l'E40 entre le parking d'Everberg et Kraainem et également 25 minutes sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles qui arrive à Machelen. Un troisième accident est aussi signalé sur l'E40 Gand-Bruxelles à hauteur d'Affligem. 25 minutes à ralentir entre Alost et Affligem vers la Capitale.

06H29 Le début des files habituelles C'est le début des files habituelles aux abords des zones de chantier sur le ring de Bruxelles. En intérieur entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. En extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.