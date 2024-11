Brouillard, givre et plaques de glace: toute la Belgique en alerte jaune ce vendredi matin, prudence sur les routes

Des alertes jaune aux conditons glissantes et au brouillard a été émise par l'IRM jusqu'à ce vendredi 10h pour l'ensemble du pays.

"Cette nuit et vendredi à l'aube, du givre pourra rendre localement les routes glissantes. Plus isolément, quelques plaques de glace ne sont pas exclues", précise l'IRM.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis deux alertes jaunes aux conditions glissantes et au brouillard. Elles courent toutes les deux jusqu'à 10h, ce vendredi matin.

En ce qui concerne le brouillard : "Entre le début de nuit prochaine et vendredi matin, du brouillard (givrant) pourra se former et limiter la visibilité à moins de 200 m."

Prévisions météo

Ce vendredi matin, après une nuit froide, du brouillard (givrant) et des nuages bas pourront encore être présents sur certaines régions puis se dissiperont graduellement dans la matinée. Après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé avec quelques nuages d'altitude.

Les maxima se situeront entre 2 et 4 degrés en Haute Ardenne et 6 ou 7 degrés en Basse Belgique. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est.