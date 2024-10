Des nuages et quelques averses mercredi après-midi

Mercredi après-midi, le ciel s'ennuagera depuis le littoral et les Pays-Bas avec le risque de quelques faibles averses. Les régions proches de la France ainsi qu'une bonne partie des provinces de Namur et du Luxembourg conserveront des éclaircies, selon l'IRM. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 17 degrés dans le Hainaut occidental. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.

Mercredi soir et en première partie de nuit, il fera partiellement à très nuageux avec encore le risque de faibles averses. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera en Basse et Moyenne Belgique. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas resteront nombreux et pourront limiter la visibilité en Hautes Fagnes. Les minima varieront entre 5 degrés en Haute Ardenne et 10 degrés à la mer. Le vent sera modéré et en bord de mer parfois assez fort de secteur nord-est.

La journée de jeudi commencera avec un temps gris en Haute Belgique et ensoleillé sur les autres régions. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante sur l'ensemble du territoire avec éventuellement quelques gouttes dans la moitié sud-est. Les maxima oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans l'ouest sous un vent modéré de nord-est.