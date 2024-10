Météo du week-end: les températures automnales attendront encore un peu

En cours de journée, les éclaircies persisteront dans la plupart des régions avec toutefois dans l'ouest un ciel qui sera plus nuageux, mais le temps restera sec partout, selon les dernières prévisions de l'IRM. Il fera à nouveau très doux avec des maxima entre 16 ou 17 degrés en haute Ardenne et sur l'extrême ouest du pays à 21 ou 22 degrés dans le centre et le nord-est du pays.

Des nuages bas, des bancs de brouillard ou de la brume seront présents, notamment dans l'ouest où une averse sera possible jeudi matin. Ailleurs, on observera de larges éclaircies avec parfois des nuages élevés.

Samedi soir et dans la nuit, le ciel s'ennuagera et quelques averses pourront se produire. De faibles visibilités seront à craindre sur.le relief. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 13 degrés.

Dimanche, on prévoit des périodes de pluie surtout sur une partie du centre et sur l'est du pays. En cours de journée, le temps deviendra sec partout avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. En Haute Belgique, le temps restera souvent nuageux. Les maxima oscilleront entre 11 et 16 degrés.