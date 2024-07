Prévisions météo: le week-end ne sera pas terrible, mais attendez la suite...

Partager:

La journée de samedi débute sous un temps sec et partiellement nuageux. Dans l'après-midi, des averses locales sont prévues sur la partie sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 15 et 20 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.



Samedi matin, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses sur le nord et le nord-ouest du pays; sur la moitié sud, le temps sera généralement sec et partiellement nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi par contre, des averses locales seront prévues principalement sur la partie sud-est, tandis que le temps restera souvent sec avec des éclaircies sur l'ouest, le nord-ouest et le nord. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 à 20 degrés dans le centre. Samedi soir, le risque d'une averse localisée persistera dans le sud-est; ailleurs, il fera sec avec de larges éclaircies. La nuit prochaine, le temps restera sec partout sous un ciel peu à localement parfois partiellement nuageux. Un peu de brume ou de brouillard pourraient se former localement. Les minima se situeront entre 4 et 10 degrés en Ardenne, et entre 8 et 12 degrés ailleurs.

Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant avec temporairement possibilité d'une ondée locale. Dans le courant de l'après-midi, les champs nuageux deviendront plus denses. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'au littoral et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays. Lundi, le temps sera d'abord sec et ensoleillé. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux avec, l'après-midi ou en soirée, un risque croissant d'averses ou d'orages. Il fera sensiblement plus chaud avec des maxima de 22 ou 23 degrés en Hautes-Fagnes à 25 ou 26 degrés en Campine. Mardi, le temps devrait être variable avec un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux donnant lieu à quelques averses. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22 degrés dans le centre.