Une rentrée scolaire sous un temps sec et avec de larges éclaircies

En cours de journée, le ciel deviendra partout partiellement nuageux avec le maintien du risque d'une averse sur l'ouest et le nord-ouest du territoire. Ensuite, en cours d'après-midi, le soleil gagnera davantage le littoral. Les maxima seront compris entre 18 ou 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 22 degrés en plaine. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la mer, de sud-sud-ouest virant au sud-ouest. En Gaume, il restera faible.

Ce soir, le ciel sera peu à parfois partiellement nuageux. Durant la nuit, le temps restera sec et le ciel deviendra peu nuageux à serein. Vers l'aube, de la brume, des nuages bas ou des bancs de brouillard pourraient se former par endroits, notamment dans les vallées de l'Ardenne ainsi que sur l'ouest du territoire. Les minima se situeront entre 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible, et d'abord modéré à la mer.