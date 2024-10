Hasan Koyuncu comme bourgmestre de Schaerbeek est "non négociable", martèle Ahmed Laaouej

Le poste de bourgmestre de Schaerbeek pour le PS et son chef de file local Hasan Koyuncu est "non négociable". Le président des socialistes bruxellois Ahmed Laaouej l'a fermement martelé mercredi matin au micro de La Première (RTBF).

"Le PS est premier parti avec dix élus. Le MR en a huit et Les Engagés deux (MR et Engagés se présentaient en cartel, ndlr). Notre chef de file, M. Koyuncu, a fait le meilleur score avec près de 4.000 voix de préférence, c'est bien plus que la cheffe de file du MR", a-t-il observé. "Le maïorat doit revenir légitimement et démocratiquement au parti socialiste."

Mais avec quel partenaire ? Selon Ahmed Laaouej, il existe toujours plusieurs options sur la table, une avec le MR, une autre avec la Liste du Bourgmestre (étiquetée DéFI), a-t-il complété. Et d'ajouter qu'un éventuel accord PS-Ecolo-Liste du Bourgmestre était arithmétiquement "tout à fait suffisant".