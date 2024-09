Koekelberg: Laaouej tire la liste du Bourgmestre

On note également les présences de Betrand Estrangin, directeur de la galerie Art Aborigène de Koekelberg, comme candidat indépendant et de Robert Delathouwer, échevin honoraire et ancien secrétaire d'État bruxellois, qui poussera la liste.

L'actuel bourgmestre précédera Olivia P'tito, directrice de Bruxelles Formation et ex-députée régionale; le président du CPAS, Dirk Lagast, et les échevin(e)s Véronique Lefrancq (Alternative Humaniste), Fatmir Limani, Nadia Badri et Khalil Aouasti qui occuperont respectivement les 4e, 5e , 6e et 15e places.

Le programme porté par la liste du Bourgmestre entend "s'intéresser aux préoccupations quotidiennes des koekelbergeois(es) et poursuivre le travail entamé en vue, notamment, de renforcer les effectifs policiers et gardiens de la paix pour assurer la sécurité; assurer la propreté publique; garantir la proximité et l'accessibilité des services publics; accroitre l'accès au logement; investir dans l'enseignement obligatoire; ou encore développer les politiques et infrastructures culturelles, sportives et de cohésion sociale et soutenir le tissu économique et la création d'emploi".

Selon Ahmed Laaouej, cette liste veut poursuivre sur sa lancée pour rendre la commune "toujours plus solidaire, plus juste, et mieux équipée pour faire face aux défis de demain".