La transformation de l'Espace Bertrand à Charleroi débutera en août

Les travaux de transformation de l'Espace Bertrand à Charleroi débuteront le 5 août, ont indiqué les autorités communales jeudi. Un des objectifs du chantier est d'établir une liaison claire entre la Ville Haute et la Ville Basse à travers ce périmètre situé précisément entre les deux quartiers carolos.

Dans le détail, le projet va permettre notamment de remplacer les fondations de la chaussée, de créer des zones de stationnement, de poser un nouveau mobilier urbain, de planter de nouveaux arbres ainsi que de réparer et de nettoyer la contrescarpe, qui fait le lien avec la rue de la Montagne. Il a été imaginé pour favoriser la mobilité et la végétalisation, selon la Ville de Charleroi, qui a attribué en janvier dernier le marché des travaux pour un montant de plus de 650.000 euros.

Le chantier est programmé pour une durée de 120 jours ouvrables. Il s'étalera en trois phases. Des déviations sont prévues pour la circulation.